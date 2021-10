OM gaat niet in beroep tegen vrijspraak van Karla K. (75), die bij twaalf vrouwen foute bilfillers injecteerde

Opnieuw een enorme tegenvaller voor de twaalf vrouwen, die jaren na de behandeling nog kampen met psychologische en fysieke klachten. Na een bilvergroting liepen zij onder meer harde plekken, bloedingen in de billen en pijn in gewrichten op .

Twee weken geleden besloot de rechtbank K. vrij te spreken . De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden geëist, de slachtoffers hoopten in totaal op ruim 95.000 euro schadevergoeding.

Onhygiënisch

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de Zoetermeerse K. bewust schadelijke fillers injecteerde. Ook is niet vastgesteld dat ze tijdens de behandelingen onhygiënisch werkte. Bovendien werd het injecteren van die fillers pas in 2015 wettelijk verboden, ze gebruikte de fillers tussen 2005 en 2013. Wel zette de rechtbank vraagtekens bij haar werkwijze. Ze zou onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de producten, haar cliënten niet goed hebben voorgelicht en ze bood onvoldoende nazorg.