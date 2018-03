OM: Zoetermeerse zorgbegeleider moet cel in voor ontucht met patiënte

De patiënte van de Zoetermeerse psychiatrische instelling woont zelfstandig, maar werd begeleid door instellingsmedewerker Martin V. die er op moest toezien dat alles huishoudelijk goed verliep bij haar thuis. De vrouw werd verliefd op de Zoetermeerder en het kwam vanaf 1 april 2016 tot seks. De hulpverlener stuurde haar ook broeierige appjes over bijvoorbeeld wat voor lingerie ze moet kopen: graag 'zacht en glimmend'. Maar op een gegeven moment sloeg haar gevoel over hem om. Zeker toen hij haar een paar maanden later begon te slaan tijdens de seks op haar billen en in haar gezicht, en hij in haar borsten kneep, zoals ze zegt. ,,Mensen zoals ik zijn kwetsbaar, ik was een makkelijke prooi. Hij had mij in zijn macht, hij was psychisch en lichamelijk sterker dan ik. Hij heeft misbruik van mij gemaakt, zo voel ik het'', aldus de vrouw vandaag tegen de rechters.



De officier van justitie: ,, Zij was wel verliefd op hem, maar hij niet op haar. Verdachte was louter gericht op seks, want hij had zelf al een vriendin met een zoontje thuiszitten''. De verdachte zegt dat de seks van de patiënte uitging, en beweert dat hij hun contact eerder als 'vriendschappelijk' ervoer, dan als professionele hulpverlening. Zijn advocate hamerde dan ook op vrijspraak. ,,Mijn cliënte had niets te maken met het behandeltraject. Hij is geen behandelaar, heeft nooit een medische opleiding genoten, hij hielp alleen met het huishouden''. De aanklaagster is het met dat laatste niet eens. ,, Meneer was wel degelijk begeleider, niet iemand die alleen maar kwam schoonmaken''.