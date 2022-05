Omstanders overmeesteren overvaller van supermarkt in Zoetermeer

Het filiaal van de Albert Heijn aan de Petuniatuin in Zoetermeer is dinsdagmiddag overvallen. De overvaller probeerde vervolgens te vluchten, maar omstanders konden hem overmeesteren en overhandigen aan de politie.

De politie kreeg iets na 17.00 uur melding van de overval en hoorde dat omstanders de overvaller overmeesterd hadden. Agenten die in de buurt waren hebben de verdachte overgenomen en aangehouden. Het is onduidelijk of de overvaller iets had buitgemaakt voordat hij gearresteerd werd.

In de omgeving van de supermarkt is een vuurwapen, een tas met goederen en een schoen aangetroffen, meldt calamiteitensite Regio15. Een politiewoordvoerder bevestigt dat de verdachte een wapen bij zich had, maar kon niet vertellen of het een echt vuurwapen was omdat het onderzoek naar het incident nog loopt.

‘Dit is een overval’

Afgelopen november is dezelfde supermarkt ook al overvallen. De verdachte liep toen naar de servicebalie, legde een tas op de balie en hield zijn telefoon voor het glazen scherm. ,,Dit is een overval. Ik heb een pistool bij me. Ik wil dat je onopgemerkt geld in mijn tas stopt”, stond er op de mobiel van de overvaller. De medewerkster schrok enorm en zag geen andere mogelijkheid dan mee te werken. Ze opende de kassa en legde wat geld in de tas van de man, die in alle rust bleef wachten. Daardoor hadden andere klanten niet in de gaten wat er aan de servicebalie gebeurde.

Ondernemers in winkelcentrum Seghwaert reageerden geschokt op de overval op de Albert Heijn. Zij maken zich zorgen over de veiligheid in het nogal gesloten winkelgebied. ,,Wij waren dicht, anders waren wij misschien wel de lul geweest. Dat kun je niet tegenhouden. Vervelend dat er wéér op deze plek wat gebeurt. We zijn wel alerter hierdoor”, vertelde een medewerkster van overbuurman Kruidvat.

