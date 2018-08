Omstanders weren pottenkijkers medisch noodgeval met paraplu's

In de afgelopen week werd het gedrag van omstanders bij ongelukken uitgebreid besproken in Nederland. De politie was woedend nadat een omstander een dodelijk ongeluk filmde op de A58. Hulpdiensten en slachtoffers hebben aangegeven veel overlast te ondervinden van mensen die in de weg gaan staan, fotograferen en filmen.

De politie in Zoetermeer is daarom ook te spreken over het initiatief van de omwonenden die hun buurtgenoot privacy gunde. Zij noemen het in een Facebookbericht een topactie. René Hendriks, fotograaf van calamiteitensite Regio15, is minder te spreken over de bewoording van de politie. ,,Het is een grondrecht om in de publieke ruimte te mogen filmen."