Ondernemer Rustam opent op deze plek in het oude centrum een nieuwe fietsenwinkel

Oorzaak garage­brand blijft onduide­lijk, maar aangrenzen­de sportzaal is komende weken dicht

Dagen na de brand waardoor meerdere auto’s in parkeergarage Het Baken in Pijnacker in vlammen opgingen, is nog steeds onduidelijk hoe de fik is ontstaan. Zeker is wel dat de aangrenzende Sportzaal Koningshof minimaal drie weken dicht zal blijven. De Covid-vaccinaties van de GGD zijn verplaatst naar wijkencentrum Tolhek, de huurders moeten op zoek naar een alternatief.

