Onderzoek naar vaste parkeerplek deelscooter is nu zelf geparkeerd

Ontbijttas, belasting­brief, sintcadeau? De brugfuncti­o­na­ris pakt het op (en de leraar geeft weer les)

Alle vijftien basisscholen in Den Haag Zuidwest krijgen na de zomer een brugfunctionaris. Een totaal nieuwe functie, die bedoeld is als extra hulp voor ouders. ,,Een brief van de belasting, een aanmaning van de verhuurder: het geeft stress en spanning. En uiteindelijk is een kind de dupe.”