Onrust in Palenstein duurt voort, ondanks vernieuwing probleemwijk blijven camera’s nodig

Geen ov-chip­kaart of kaartje meer nodig: zo werkt inchecken met je betaalpas

Heb je jezelf na lang snoozen eindelijk naar het station gesleept, ben je je ov-chipkaart vergeten. Geen fijne start van de dag. Is dit herkenbaar? Weet dan dat dit verleden tijd is, want vanaf dinsdag 31 januari kun je bij de meeste treinen, bussen en metro’s inchecken met je betaalpas. Hier lees je hoe dat werkt.

2 februari