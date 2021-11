Ontvoering, beschieting en naaktfoto’s: ongeduldige afpersers van geldezels slaan meedogenloos toe

Nergens is het water viezer dan in het Westland: ‘De situatie is heel schrijnend’

Westland en het kassengebied in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland vormen de grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater in Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas Natuurlijk Kapitaal, waarin de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het water in kaart worden gebracht. Zowel Westland als Oostland kleuren donkerrood.

