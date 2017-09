Ontwikkelaar Holland Outlet Mall gooit handdoek in de ring

Ondernemers Dorpsstraat langer gedupeerd

9 september Voor de tweede keer is de opening van de doorgang, vanaf de Eerste Stationsstraat naar de Pilatusdam in de Dorpsstraat, uitgesteld. De werkzaamheden nemen volgens de gemeente Zoetermeer meer tijd in beslag dan gepland. De verwachting is dat eind volgende week alles klaar is.