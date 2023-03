Ook de Rolstoelvierdaagse merkt dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen

twee minuten met Florian (26) speelt op meerdere festivals na winnen van dj-wedstrijd: ‘Groter dan ik ooit heb gedaan’

Eigenlijk wilde hij niet meedoen met de student dj-wedstrijd in Paard. Maar omdat Florian Wessiepe (26) alleen dit jaar nog student is, besloot hij zich toch in te schrijven. Met succes. De winst: onder zijn dj-naam Wezz optreden bij festivals als het Bevrijdingsfestival, Den Haag Outdoor en het Green Garden Festival. ‘Dit is groter dan ik ooit heb gedaan.’