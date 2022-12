Ook vanavond is het weer glad, auto rijdt door hek en ramt tegen twee auto’s en camper

twee minuten met Hij knuffelt, grapt en laat het stadspu­bliek schrikken: Ronald is de Wandelende Kerstboom

Lichtjesweek is in volle gang. Voor het derde jaar op rij is ook De Wandelende Kerstboom (Ronald Kieftenbeld, 43) weer in Delft te vinden rond de feestdagen. Hij knuffelt, grapt en laat het stadspubliek schrikken deze vrijdag. Maar wie is de man achter de kerstballen?

