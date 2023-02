Ook Zoetermeer gaat om: Giro 555 krijgt tóch 1 euro per inwoner gestort

column Wat die magie behelst weten we nu: snoeiharde censuur

De Engelse schrijver Roald Dahl verkocht meer dan 300 miljoen boeken in 63 talen. Nu blijkt het werk van ’s werelds beroemdste kinderboekenschrijver te zijn gecensureerd. Honderden typeringen, zoals ‘dik’ of ‘lelijk’, zijn weggelaten of veranderd door ‘sensitivityreaders’. Zeg maar: de Wokies.