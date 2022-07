Oostweg vanaf volgend weekend meer dan twee weken dicht

Gouden Pollepel Pareltje in polderland­schap: verrassend goed eten in een oude kantine

Vergeet, de Schiphol-ellende indachtig, vooral niet om in je regio rond te kijken naar leuke plekken om te recreëren. Zo is Café Du Midi een pareltje in ons polderlandschap met verrassend goed eten in een oude kantine.

1 juli