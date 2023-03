Op deze dag staan meer dan honderd Ferrari’s, Lamborghini’s en Maserati’s in de Dorpsstraat

twee minuten met Met Het Vulvalied zingt Lien onbevangen over seksueel genot: ‘Tijd om van ons lichaam te gaan genieten’

‘De clitoris, o die clitoris, zachtjes aaien dat is het advies’, zingt de Haagse theatermaker Lien Cornelissen in haar nieuwe muzikale programma Lief zonder reden. Het is een van de vrolijke zinsneden uit Het Vulvalied, de nieuwe single van haar band LIEN, die sinds vrijdag is te beluisteren op Spotify en andere streamingsdiensten.