Op deze plek komt een herdenkingsboom voor slachtoffers van corona

Den Haag is een stad die zich leent om te dichten. Eerst overhoop halen, en dan weer dichten. Mooi gedicht is ‘ie eigenlijk nooit. Onze stad wordt vol continu opnieuw bestraat. Er is geen moment in ons leven dat er niet ergens in die tyfusstad een klinker in of uit de grond gaat.

29 september