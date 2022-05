Op jacht in het Bentwoud, maar dan om plaatjes te schieten

Geeft nieuweling Felipe Pires ADO een impuls in de play-offs? ‘Ik hou van dit team, het is een familie’

De basisspelers van ADO Den Haag kregen vrijdagavond met het oog op de start van de play-offs, morgen tegen NAC, rust. Nieuweling Felipe Pires (27) was één van hen. De Braziliaan heeft zijn plekje in het elftal van Giovanni Franken dus snel afgedwongen en hoopt met zijn ervaring in de nacompetitie van waarde te zijn. ,,Ik heb ervaring, heb in sterke competities gespeeld.”

