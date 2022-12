Op klaarlichte dag wordt jongen (17) neergeschoten in speeltuin: acht maanden cel geëist tegen tieners

De jongen werd in zijn been en in zijn rug geraakt. Het bleek een wraakactie te zijn voor wat deze 17-jarige Stompwijker een jaar eerder zelf in gang had gezet. Via snapchat had hij opgeroepen om ‘PB’ , Palenstein Boyz, te gaan pakken omdat jongens uit deze Zoetermeerse wijk het ‘lef’ hadden gehad naar het basketbalveldje in Meerzicht, een andere wijk in Zoetermeer, te komen. Binnen veertig minuten stroomden er zeker twaalf tieners uit hun huizen en staken twee jongens neer.

En daar moest hij dus voor boeten, toen hij in mei dit jaar eventjes in zijn eentje zat te wachten op een vriend in een speeltuintje in de wijk Buytenwegh in Zoetermeer. Onder de vier jongens die op hem afkwamen was ook een van de twee neergestoken jongens. Hij hanteerde volgens het OM het wapen. Zijn dna zat op de kogelhulzen en hij is met het wapen in de hand te zien op camerabeelden bij de speeltuin.

De schietpartij betekende zeker niet het einde van de geweldsexplosie in Zoetermeer. Zo werden korte tijd later twee explosieven in de brievenbus van een woning gegooid en brandbare vloeistof naar binnen gegoten. Een andere woning werd beschoten. En een maand later werd op de parkeerplaats bij MBO Rijnland een 17-jarige Delftenaar in zijn gezicht geschoten. Aan dit laatste incident lag een ruzie tussen twee andere rivaliserende jongerengroepen uit Den Haag en Delft ten grondslag.

Razendsnelle geweldspiraal

Het Openbaar Ministerie heeft eerder al zijn zorgen geuit over de razendsnelle geweldspiraal waarin de jongeren belanden. Het slachtoffer van deze schietpartij bleef leven. In de ruzie tussen de groepen uit Den Haag en Delft zijn doden gevallen.

De twee jongens die maandag terecht stonden zijn nog minderjarig. Daarom zijn de straffen die geëist werden ook lager. Behalve een gevangenisstraf is er tegen hen ook een werkstraf geëist en toezicht door de reclassering. Dinsdag staan de andere twee verdachten terecht.

In de strafeis houdt het OM geen rekening met wie er nu daadwerkelijk heeft geschoten en wie niet. Met zijn vieren zochten ze het slachtoffer op, gingen regelrecht op hun doel af en vertrokken ook weer met zijn vieren. Wie dan uiteindelijk schiet, doet er niet meer toe.

