Op paddenstoelensafari met de boswachter

VideoIn Nederland zijn er 3500 tot 5000 paddenstoelen te vinden. Tijdens de paddenstoelensafari kan boswachter Jenny van Leeuwen alles over de verschillende soorten vertellen. Wij gingen met haar mee het Haagse Bos in en kwamen de mooiste varianten tegen. Haar advies? Vooral genieten in het bos van de paddenstoelen en deze dus niet mee te nemen.