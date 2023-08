Oplossing personeelstekort in Zoetermeer? ‘Zet statushouders zo snel mogelijk aan het werk’

Juridisch gevecht over Legoland op Schevenin­gen nadert climax: wie draait er op voor bouwblun­ders?

Legoland is al ruim twee jaar open op Scheveningen, maar op de achtergrond steggelen Den Haag en de eigenaar al jaren over wie verantwoordelijk is voor blunders bij de bouw van het pand. Een einde lijkt nu in zicht.