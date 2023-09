Oproep: indebuurt zoekt verhalen van Zoetermeerders voor de rubriek 'inwoner van de week'

Wethouder Willeke Mertens moest meteen stoppen door kanker maar kan nu aan de slag: ‘Ik buig maar ik breek niet’

Na de verkiezingswinst belandde Willeke Mertens vorig jaar niet als wethouder in het stadhuis maar als patiënt in het ziekenhuis. Nu is ze terug, vastbesloten om met frisse moed haar tanden te zetten in een paar pittige Zoetermeerse dossiers.