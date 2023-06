Oproep! Welke Zoetermeerder heeft de mooiste volkstuin waar we op bezoek mogen komen?

indebuurt.nl 5 x Zoetermeer­se locaties die je huurt voor jouw feestje (eten en drinken regel je zelf)

Voor sommige feestjes is het handig een locatie af te huren. Omdat je geen zin hebt in rommel thuis, jouw stekkie te klein is of om welke reden dan ook. Daarom zijn we op zoek gegaan naar feestlocaties die je kunt afhuren voor een privéfeest. Eten en drinken regel je zelf.