Opvang Oekraïners kost stad veel werk, even minder tijd voor woonoverlast en 60 jaar groeistad

Met het aanzwellen van de vluchtelingenstroom richting Zoetermeer groeit ook het werk dat de stad heeft aan het in goede banen leiden van de opvang. Onderdak, welzijn, onderwijs, werk, zorg: van alles moet er worden geregeld voor deze groep in een situatie die nieuw is de gemeentelijke organisatie. Na de coronamaatregelen en de komst van de noodopvang van het COA die al veel van de ambtenaren vroeg, verzet de stad nu de bakens naar het zo goed mogelijk opvangen van gevluchte Oekraïners.