Oud huizen wijken voor gasloze woningen

Na werktijd nog even bellen met de gemeente, 's avonds naar een bijeenkomst voor betrokken bewoners en in het weekend, als de kinderen sporten, naar een brainstormsessie met de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Zo'n beetje iedere vrije minuut steekt een groepje bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag in het verduurzamen van hun wijk. De wijk die wat hen betreft als één van de eerste in Nederland van het gas af gaat.



,,Het ligt op het eerste gezicht misschien niet voor de hand om te beginnen met zo'n beetje de moeilijkste categorie huizen", stelt Jeroen Bremmer, één van de aanjagers van het project Warm in de Wijk in de Haagse Vruchtenbuurt. ,,Maar wij keren het om. Als het hiér lukt, lukt het bij een groot deel van de stad.”



De Vruchtenbuurt is gebouwd tussen 1928 en 1940. Er staan met name huizen uit de jaren 30. Slecht geïsoleerd en meestal alleen voorzien van enkel glas. Zelfs áls er energiebesparende maatregelen zijn getroffen, blijven warmtevraag en verbruik relatief hoog. Zie dan het huis maar eens te verwarmen zonder cv-ketel en radiatoren.



Bremmer: ,,Maar we moeten érgens beginnen. Den Haag is in de jaren 30 in razend tempo gegroeid. Behalve de Vruchtenbuurt werden in die tijd onder meer delen van Bezuidenhout, Benoordenhout, Rustenburg en Laak gebouwd. Als wij pionier zijn, kunnen andere wijken bij ons 'afkijken' hoe het moet.''