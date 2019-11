Oud-politieagente Sheila (52) durft weer de straat op dankzij hulphond Mowgli

De gordijnen in de woonkamer van Sheila Bordewijk zijn geopend, maar dat is jarenlang wel anders geweest. Sinds februari heeft de 52-jarige Zoetermeerse een hulphond genaamd Mowgli en kan ze weer alleen de straat op. Bordewijk lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, die is ontstaan tijdens haar werkzaamheden bij de politie.