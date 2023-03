Overleden man aangetroffen in water Zoetermeer

Mijn Allessie Marc (56) is gek op Volvo's: ‘Als ik erin zit dan begin ik automa­tisch te lachen’

In zijn leven versleet Marc Oosterling (56) meerdere Volvo’s. Zijn huidige Zweedse broeder vond hij lekker dicht bij huis. De 244GL behoorde toe aan zijn schoonvader Cees, die er vanaf wilde. Dat kwam goed uit, want ritjes in deze cultwagen stemmen hem nogal vrolijk.