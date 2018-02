Overlevende van vliegtuigcrash helpt nu mensen van hun vliegangst af

Eerste talkshow in de bieb in teken van de natuur

18:03 In Bibliotheek Zoetermeer is op zondag 4 maart de eerste editie van Talkshow Boek&Meer. Acht weken lang gaat presentator Laurens de Groot iedere eerste zondag van de maand in gesprek met gasten over boeken. Elke maand staat een ander boek, thema of schrijver centraal.