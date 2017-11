‘Paaldansen is een serieuze sport en zeker niet ordinair’

Van secretaresse tot directrice; Paaldans Zoetermeer is er voor iedereen, en dat al vijf jaar. ,,Het is hier gewoon hartstikke gezellig.’’

Wie denkt bij Paaldans Zoetermeer met de billen bloot te moeten in een stripclubachtige omgeving heeft het mis. Eigenaresse Ezi Ovunda benadrukt dat paaldansen een échte sport is. Met name de armen, benen en de buik gaan er volgens haar een stuk gespierder uitzien. ,,Ik kan me een keer herinneren dat een vrouw zei: wow dit is wel pittig.’’



Ze heeft dan ook maar zelden meegemaakt dat iemand met ‘verkeerde’ verwachtingen een workshop ging volgen. ,,Ik ben van tevoren duidelijk dat er geen ordinaire dingen worden gedaan tijdens het paaldansen. Het is gewoon een workout.”

Cursisten van diverse pluimage melden zich dan ook aan. ,,Van secretaresses tot directrices. Het zijn allesbehalve ordinaire types, voornamelijk vrouwen die eens een keer iets nieuws willen proberen. En ik heb ook workshops voor kinderen.’’

Toeval

Ovunda is niet helemaal toevallig in het vak gerold. Toen ze werkte als aerobicslerares kwam ze in aanraking met paaldansen. Ovunda besloot aerobics te laten voor wat het is en voltijds cursussen paaldansen op touw te zetten. Eerst huurde ze nog zalen, maar de cursussen liepen zo goed dat ze vijf jaar geleden een pand kon openen aan de Gaardedreef. Ook daar blijven vrouwen - en een enkele jongeman - komen om te leren paaldansen.

,,Ik weet niet precies wat de reden is waarom ik succes heb. Ik heb er niet echt een goede verklaring voor”, vertelt ze bescheiden. ,,Ik denk dat het komt, doordat we heel open zijn. Het is hier gewoon hartstikke gezellig. Ik hoor vaak dat mensen zich hier welkom voelen.”

En nu lijkt paaldansen zelfs kans te maken ooit op een olympische sport te worden (zie kader). Ovunda ziet daar zowel voordelen als nadelen aan kleven. ,,Aan de ene kant is het heel tof. Daardoor wordt paaldansen veel meer geaccepteerd dan nu het geval is. Aan de andere kant is het ook wel een beetje jammer. Het speciale aan de sport gaat er zo af.”