Palen de grond in voor woontoren in meest oostelijke puntje van Oosterheem

Dertien woonlagen hoog is de woontoren in het project dat de naam Weidse Weelde draagt. Makelaar Van Herk verkoopt de 67 appartementen bij de Thomas Morelaan met ‘wonen aan een prachtig natuurgebied’, en daar is geen letter van gelogen. Deze woontoren staat bijna in het Bentwoud. Wie hoog genoeg woont, kan over het HSL-spoor en de N209 uitkijken richting het bos.