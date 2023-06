‘Papieren’ billboards langs de weg vervangen door grote ledschermen waar ook amber alert op kan

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Carolien & Thijs: 'We vielen voor de leuke gevel met het balkonne­tje'

Vandaag nemen we een kijkje in het gezellige huis van Carolien & Thijs. Ze zijn beiden heel creatief: Carolien doet onder andere mozaïek en Thijs is schilder. Ze wonen al 27 jaar in een sfeervol huis in het Regentessekwartier en laten het graag aan ons zien!