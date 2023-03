Pasen 2023: Hier in Zoetermeer kun je ontbijten en brunchen

vraag bij het nieuws Worden de exotische stokstaart­jes die ontsnapten uit tuin van miljonair straks een plaag?

Inwoners van ’s-Gravenzande zijn in rep en roer nu er drie stokstaartjes zijn ontsnapt uit de tuin van een Westlandse miljonair. Er is tevergeefs geprobeerd de exotische diertjes te vangen. De vraag is of ze in de Hollandse wildernis kunnen overleven en zich hier straks misschien wel net zo thuis voelen als de evenzo exotische halsbandparkiet.