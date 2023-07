Onderzoek: op deze dag eten Zoetermeerders het liefst gefrituurde snacks

Vijf verdachten opgepakt na vondst overleden vrouw in Haagse woning

De politie heeft zaterdag vijf verdachten aangehouden vanwege het overlijden van een vrouw ‘onder verdachte omstandigheden’, afgelopen vrijdagnacht aan de Dierenselaan in Den Haag. Vier van hen zitten nog vast en in volledige beperkingen. ‘Op dit moment doen wij uitgebreid onderzoek of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit’, klinkt het vanuit de politie.