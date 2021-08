Pauline heeft moeite met het verlaten van de Molenstraat: ‘We wilden absoluut in het Oude Dorp blijven’

De twee zijn dol op het Oude Dorp van Zoetermeer. Voordat ze dit huis in 2009 kochten, huurden ze een kleine bovenwoning in de buurt. Maar met twee opgroeiende zoons werd het te klein en dus gingen ze op zoek naar iets groters. ,,We wilden absoluut in het Oude Dorp blijven. Anders zouden we vertrekken uit Zoetermeer. We hebben ook gekeken in Leiden en Delft, maar uiteindelijk vonden we dit. Dat bleek nog knap lastig, want er was maar weinig aanbod”, vertelt Pauline. ,,Het was helemaal aan de bovenkant van ons budget, maar we waren meteen verkocht. Het had mooie houten vloeren, een open haard en een bad. Alles wat ik altijd wilde.”