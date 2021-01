Piet was dé opperman bij DWO, maar toen de kroket uit de kantine verdween was de lol er voor hem af

Piet werd geboren in de oude melkfabriek aan de Voorweg in Zoetermeer waar gezinnen, provisorisch, woningen in hadden gemaakt. Het was crisis en het salaris van zijn vader, die vrachtwagenchauffeur was, was geen vetpot. Piet was drie jaar oud toen zijn moeder stierf. Z’n vader bleef achter met zeven kinderen waarvan de jongste nog een baby was.



Evengoed had Piet een fijne jeugd in de ‘Rode Pannenbuurt’. Hij had een lieve zorgzame oma en voetbal bracht vertier. Van oude kranten werd een prop gemaakt en als er een varken was geslacht, kregen de jongens de blaas om mee te voetballen. Vanaf zijn twaalfde mocht Piet lid worden bij s.v. DWO. De Zoetermeerse voetbalvereniging zou een grote rol in zijn leven spelen.