Pieter schenkt bijzonder schilderij, maar als Museum De Voorde moet sluiten wil hij het meteen terug

,,Een uniek schilderij van één van Zoetermeers meest iconische gebouwen”, zegt Van de Bunte. De Voorburgse kunstenaar Berend Jan Brouwer (1872-1936) legde de molen en het landschap in olieverf vast in 1931. ,,Foto’s uit die tijd laten zien dat het daadwerkelijk geschilderd is in wat toen nog Zegwaart was. Voor Museum De Voorde is dit schilderij een absoluut topstuk. Het geeft een belangrijk tijdsbeeld van Zoetermeer en haar omgeving en is uniek in de geschiedenis van het ontstaan van Zoetermeer.”