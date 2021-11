Plan voor ‘Col du Zoetermeer’ krijgt nu ook steun van bolletjestruidrager Ide Schelling: ‘We hebben meteen gebeld’

VAN WIEG TOT GRAF Tuinder Jan was een pure levensge­nie­ter met een scherp oog voor techniek

De jeugd uit de buurt kwam graag bij hem in de tuin wat bijverdienen. Want er werd hard gewerkt, maar ook hard gelachen. Jan van Heijningen uit Wateringen wist hoe je leven moest, in goede én in slechte tijden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Jan van Heijningen (29 november 1944 – 10 oktober 2021).

