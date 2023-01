Politie deelt beelden van wilde achtervolging dronken automobilist: hij blijkt geen rijbewijs te hebben

Verdachte beschie­ting Club Magnum blijft in de cel vanwege ‘zware verdenking’

De Haagse rechtbank houdt een 29-jarige Amsterdammer langer vast op verdenking van beschieting van Club Magnum in Zoetermeer. De politie onderzoekt nog of er een verband is met de beschieting van een zorgcentrum in Rotterdam.

6 januari