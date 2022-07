Politie en handhavers controleren op fraude en witwassen, vorig jaar verdachte bedrijven vertrokken

Dat stelt de gemeente nu de eerste controles een feit zijn. Politie en handhaving hielden bijvoorbeeld woensdagochtend een controle in de Argonstraat. Die straat kwam al eerder in het nieuws wegens criminele activiteiten. In april vond de politie in diezelfde straat een drugslab en in mei doorzocht een politieteam ook een pand in de Argonstraat. Dat bleek te maken hebben met een internationaal onderzoek. Bij die inval waren Spaanse agenten aanwezig.