Politie houdt inbreker aan die op de vlucht wilde slaan

Van vrijdag- op zaterdagnacht kwam de melding binnen dat er een man aan het inbreken was bij een woning op het Glanswit in Zoetermeer. Er werden meerdere politie-eenheden op pad gestuurd waaronder ook de politiehelikopter en de hondenbrigade. Ter plaatse zagen de agenten dat er licht in de woning brandde en dat er iemand in de woning aanwezig was die duidelijk niet de bewoner was.