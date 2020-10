Politie houdt twee minderjarigen (16 en 17) uit Den Haag aan voor gewelddadige beroving Zoetermeer

Bij de beroving in natuurgebied de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer raakten twee slachtoffers gewond. Het jonge tweetal, een 16-jarige jongen uit Delft en een 15-jarige jongen uit Den Hoorn, werd beroofd tijdens een scootertrip in het natuurgebied. Zij stopten bij een bankje op de Zoetermeerse Rijweg. Vlak daarna beroofden twee personen hen van hun persoonlijke eigendommen.