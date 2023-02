Politie maakt zich zorgen over vermist meisje (13), voor het laatst gezien in Zoetermeer

De politie maakt zich zorgen over de 13-jarige Tuana. Het meisje is sinds vanochtend 06.30 uur vermist. Ze werd voor het laatst gezien toen ze de deur uitliep aan het Savelsbos in Zoetermeer. Mogelijk is ze daarna in de richting van Den Haag vertrokken. ,,Zij verplaatst zich mogelijk via het openbaar vervoer of middels een auto”, meldt de politie.