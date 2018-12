Politie naar winkelcentrum Rokkeveen na inbraakmelding

VideoDe politie is vanochtend vroeg naar het winkelcentrum Rokkeveen aan de Nathaliegang in Zoetermeer gegaan, nadat een buurtbewoner drie mannen binnen had zien lopen. Na onderzoek bleek er geen braakschade te zijn. Ook werd er niemand meer gezien.