Politie rijdt van moordpoging verdachte Zoetermeerder klem op A12

De klopjacht op de verdachte begon maandag, toen de politie werd gealarmeerd na een schot in een woning aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water. Een vrouw werd in die woning door een kogel in haar arm geraakt. Haar echtgenoot stond op het moment dat het schot werd gelost buiten, meldt de krant De Gelderlander. Het slachtoffer was aanspreekbaar toen de politie in het huis arriveerde. Zij is later naar het ziekenhuis gebracht.