Politie treft 23-jarige automobilist in wagen bezaaid met namaakkleding

Gevallen Haagse topambte­naar toont een beetje berouw: ‘Niet fraai, wel in belang van Den Haag’

Daar zit ie dan, de gevallen topambtenaar Henk Harms. De dealmaker van Den Haag die in 2020 verdween na vermeend gesjoemel. Onder ede bij de Haagse enquêtecommissie over Amare toont hij deze maandagmiddag een beetje berouw over zijn handelwijze: ,,Niet fraai misschien, wel in het belang van de gemeente.”