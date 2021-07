Politie zoekt bloedende man die in gezicht is geslagen in Vught, achtervolging eindigt in crash op A12

De melding van het incident aan de Madeliefstraat kwam rond 15.00 uur binnen. Na enkele uren onderzoek gaat de politie er vanuit dat het slachtoffer een man van begin 20 is, met lichtgetinte huidskleur en in trainingspak. Op camerabeeld is te zien dat hij is geslagen in zijn gezicht. Daarna is hij gewond en te voet vertrokken, mogelijk de wijk in. Het is nog niet bekend wie het is, en hoe het met hem gaat. De politie roept de man op zich te melden.