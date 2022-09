Politiek trekt stekker uit Museum De Voorde, onderzoek naar plek voor Zoetermeers erfgoed

Er gaat geen cent subsidie meer naar Museum De Voorde. Ondanks fel verzet van de oppositie in de gemeenteraad besloot een meerderheid dat het over en uit is. Dat betekent zo goed als zeker het einde van het museum aan het Stadhuisplein.