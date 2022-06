Politiek zoekt naar wat Zoetermeer wél kan doen voor het LangeLand Ziekenhuis

Zeker acht van de dertien partijen vragen onder aanvoering van de VVD een raadsdebat aan op 4 juli over de toekomst van het LangeLand en de rol van de gemeente. ,,De gemeenteraad gaat niet over het ziekenhuis, maar we kunnen als politiek wel uitspreken dat we een volwaardig ziekenhuis willen hebben en bekijken welke bijdrage we kunnen leveren”, zegt VVD-raadslid Jeffrey van Gils.