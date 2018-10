Poppodium Boerderij houdt hart vast om brexit: 'Dit kost bands hun carrière'

Zoetermeer­se luchtvaart-app stijgt naar grote hoogte

8:50 Of hij nu naar de bakker gaat of een kopje koffie op een terrasje drinkt, de kans is levensgroot dat hoog in de lucht boven hem, aan boord van een vliegtuig, een stewardess of ander personeel een blik werpt op zijn app. ,,Als ik zelf het vliegtuig neem, is het zo gaaf om te zien dat piloten mijn app gebruiken", geeft Jeroen Derwort volmondig toe.