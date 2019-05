Poppodium De Boerderij is Zoetermeer zat en zoekt naar gemeente met ‘meer ambities’

Column ‘Je leeft in Groningen zo comforta­bel als een stripper met kattengrit in z'n string’

7:50 'De vraag is: moet je nou verder met zo'n natnek of niet?’ De stamgasten buigen zich over het politieke leven van minister Erik Wiebes. De man had al weinig krediet bij de Groningse bevolking en nu helemaal, sinds hij afgelopen week een van de ergste aardschokken tot nu toe een 'bevinkje' noemde.