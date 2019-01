Powervrouwen gebruiken zwemles bij inburgering

Het feest was groot toen de eerste zes zwemmende vrouwen hun diploma A in ontvangst namen. Tegelijk betekende dit voor Monica Lugtigheid van Vluchtelingenwerk Nederland en taalvrijwilliger Eveline Porrenga van Stichting ­Piëzo het afscheid. De zogenoemde sportmaatjes nemen het stokje over van de twee vrijwilligsters.



,,Toch blijven het onze vrouwen’’, verdedigen Eveline en Monica met een lach op het gezicht, die hun tranen zorgvuldig verstopt. ,,Zoiets noemen ze loslaten’’, redeneert Eveline, ,,maar als je zo intensief betrokken bent geweest, dan is dat knap lastig.’’



De wekelijkse zwemles betekent zoveel meer dan schoolslag of watertrappelen. Voor sommigen is het net dat duwtje om in beweging te komen, voor anderen onderdeel van het inburgeren. Wekelijks delen de vrouwen ervaringen over werk, lief en leed en besognes. Monica zit in vier app-groepen, vertelt Eveline. ,,Er is altijd wel ‘what’. Dan moet iemand naar de dokter, dan heeft iemand geen fiets of ze hebben een brief ontvangen waar ze niets van begrijpen.’’