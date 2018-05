Prijs van huurhuis stijgt het hardste in Zoetermeer

Een huis huren in de vrije sector wordt steeds duurder. Uit de cijfers van verhuurder Pararius die deze week werden gepubliceerd blijkt dat vooral de huurhuizen in Zoetermeer flink stijgen in prijs.

In Zoetermeer is een grote prijsstijging te zien in huurprijzen. Hier stegen de prijzen met twintig procent. Deze prijstoename zal de komende maanden aanhouden. In meer middelgrote steden in Nederland is deze tendens gaande. ,,In Zoetermeer stijgen de prijzen omdat het een centraal gelegen stad is ten opzichte van Leiden, Den Haag en Rotterdam. Hierdoor is het de ideale uitwijkplek voor woningzoekenden", vertelt Jasper de Groot, directeur van Pararius in een interview aan deze krant.

In Den Haag stegen de huurprijzen ten opzichte van vorig jaar maar met een halve euro. In deze grote gemeente is vooral een gelijkmatige stijging over de jaren heen te herkennen. In Delft stegen de huurprijzen in het begin van 2017 al flink, sindsdien zijn de kosten voor een huurwoning in deze gemeente ongeveer gelijk gebleven.

Landelijk

In Nederland was dit jaar een verhoging van de huurprijs van bijna zes procent te zien. Toch is de grootste stijging achter de rug, deze viel al halverwege 2017. Huurders die zijn begonnen met huren in de eerste drie maanden van dit jaar zijn gemiddeld 15,56 euro per vierkante meter per maand kwijt. Dit is behoorlijk veel in vergelijking met de periode tussen 2010 en 2015. Toen betaalden huurders gemiddeld maar 12-13 euro per vierkante meter per maand.